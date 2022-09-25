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وفاة الناشطة الحقوقية المغربية عائشة الشنا

منشور 25 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:31
الناشطة الحقوقية المغربية عائشة الشنا
الناشطة الحقوقية المغربية عائشة الشنا

توفيت عن 82 عاما الأحد، الناشطة الحقوقية المغربية عائشة الشنا الملقبة "ماما عيشة"، والتي برزت خصوصا كمدافعة عن حقوق الأمهات العازبات.

وقالت وسائل اعلام مغربية ان الشنا توفيت مستشفى الشيخ زايد بالدار البيضاء بعد صراع مع مرض في الجهاز التنفسي.

وكانت الراحلة قد نذرت نفسها للدفاع عن المرأة، ونشطت في مجال نشر الوعي في المجتمع حول معاناة الأمهات العازبات والمطالبة بحمايتهن وتمكينهن.

وانخرطت عائشة الشنا مبكرا في العمل العام، حيث لم يكن عمرها يتجاوز 17 عاما حين التحقت بجمعية حماية الطفولة والعصبة المغربية لمحاربة السل، بعد حصولها على دبلوم من مدرسة التمريض سنة 1960.

ولاحقا، عملت عائشة الشنا ممرضة في وزارة الصحة، وفي الوقت نفسه انخرطت في العمل مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

و1985، أسست جمعية التضامن النسوى المتخصصة في مساعدة النساء الأمهات العازبات وضحايا الاغتصاب.

وحازت الشنا على عدة جوائز ابرزها جائزة أوبيس عام 2009 والتى بلغت قيمتها مليون دولار، اضافة الى جائزة حقوق الإنسان بباريس (1995م)، وجائزة "إليزابين نوركال" بفرانكفورت (2005م)، وجائزة أوبيس الأميركية (2009م)، التي بلغت قيمتها نحو مليون دولار.

كلمات دالة:عائشة السناالمغربالأمهات العازباتماما عائشة

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