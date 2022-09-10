وفاة اليزابيث تكلف بريطانيا المليارات: تغيير النشيد والعملة وطوابع البريد

رقم صادم لتكاليف جنازة الملكة اليزابيث الثانية التي توفيت يوم الخميس الماضي، تضاف الى تكاليف تنصيب ملك البلاد الجديد تشارلز الثالث، حيث ستضطر المملكة المتحدة استبدال الكثير من الاشياء الرسمية بالاضافة الى الصور.

6 مليارات تكاليف جنازة اليزابيث الثانية

ووفق تقارير فان الحكومة البريطانية سوف تنفق 6 مليارات دولار على الاقل لجنازة الملكة الراحلة كما ان هناك تكلفة أخرى أكبر ستتحملها المملكة المتحدة نتيجة استبدال العديد من الأشياء.

ومن بين الاشياء التي سيتم استبدالها وقد تحتاج الى وقت طويل صورتها في جميع أنحاء العالم الموجودة على طوابع وعملات معدنية وورقية

الى جانب أن الأحرف الأولى من اسمها موجودة على العديد من صناديق البريد، والزي الرسمي لموظفي الحكومة، واللافتات الحكومية في أنحاء المملكة واستبدال ذلك قد يستغرق عقود

ويتجاوز صناديق البريد، 100 ألف صندوق، تحمل شعار الملكة وتنتشر في أرجاء المملكة المتحدة، وسيتم إضافة أحرف اسم الملك تشارلز على الصناديق الجديدة فقط، وأما القديمة الحالية فلن يتم تغييرها.

العملات الورقية

وبشأن العملة البريطانية - الجنية الاسترليني- فإن صورة الملك تشارلز سيتم وضعها على عملات المملكة المتحدة، إلا أن إصدار الأوراق النقدية والعملات المعدنية التي تحمل صورة الملكة الراحلة سيستمر حتى نهاية العام على الأقل، حسب شركة “كوين إكسبرت” التابعة لشركة “رويال مينت”، ولن يتم سحب العملات القديمة مباشرة انما بشكل تدريجي، ما يعني أن صورة الملكة لن تفارق الجنيه الإسترليني لوقت طويل، كما أن صورتها ستبقى على العملات المعدنية لسنوات عديدة. وسيقوم البريد الملكي أيضا بطباعة صور للملك تشارلز لتحل محل صور الملكة إليزابيث.

تضاف كل هذه الضربات الاقتصادية إلى سلسلة من الأزمات التي تضرب الاقتصاد البريطاني، والتي تتضح جلية في ارتفاع نسبة التضخم بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة، وأزمة سلاسل التوريد، وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية على البلاد.

النشيد الوطني

كما سيتم تغيير النشيد الملكي البريطاني ليحمل كلمة الملك، بدل الملكة، وكذلك الأمر على جوازات السفر الخاصة بالبريطانيين، والتي تحمل كلمات تشير إلى شخص الملكة إليزابيث.