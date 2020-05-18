وفاة امبراطور الاعلام السعودي الشهير صالح كامل

غيب الموت رجل الاعلام السعودي والملياردير البارز الشيخ صالح كمال والذي يعد أحد أبرز اهم رجال الأعمال في قطاع الإعلام، وذلك خلال الليلة السادسة والعشرين من رمضان.

وأكدت المصادر الرسمية، أن سبب وفاة الشيخ صالح كمال هو أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها، إذ نعاه الآلاف من محبيه والشيوخ في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق القليلة المنصرمة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشيخ صالح كمال لم يكن يعاني في الفترة الماضية، من أية مشاكل صحية، لافتة إلى أنه تعرض إلى سكتة قلبية، أدت إلى وفاته أثناء إقامته في منزله مع عائلته. وفق عكاظ.

يذكر أن الشيخ صالح كمال من مواليد السعودية سنة 1941، إذ يبلغ من العمر حينما توفي 79 عاما، ولديه العديد من المنشآت الاقتصادية البارزة، منها، شبكة راديو وتلفزيون العرب، مجموعة دلة البركة، وغيرها.

كما أن الشيخ صالح كمال برز في السنوات المنصرمة في الاستثمار بالمجالات الإعلامية عن طريق مؤسسة إي أر تي الشهيرة في عالم الرياضة، قبل نهضة شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية في العقد الأخير.

وتوفي الشيخ صالح كمال تاركا خلفه إرثا كبيرا، بعد والده الذي كان يشغل منصب مدير عام ديوان مجلس الوزراء السعودي، علما أن لديه أكثر من زوجة عربية، بالإضافة إلى أولاد، لعل أبرزهم، هديل، صالح.