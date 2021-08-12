وفاة امرأتين وإصابة 30 أخريات بصاعقة رعدية باليمن

ضربت صاعقة منزلا يحيي حفل زفاف للنساء في قرية الأقمر بمديرية ميفعة عنس شرق محافظة ذمار اليمنية.

وأسفر الحادث عن مقتل امرأتين وإصابة نحو 30 أخريات، حالة إحداهن خطيرة، وجرى نقلهن إلى أحد مستشفيات مدينة ذمار.

كما أدت صاعقة أخرى إلى إصابة 3 أشخاص عندما ضربت منزلهم في قرية مرام بمديرية ميفعة عنس ذاتها.

وفي يوم الجمعة الماضي، تسببت صاعقة رعدية بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين أثناء قيام مجموعة من الأفراد برحلة سياحية في منطقة ثماد بمديرية جحاف في محافظة الضالع وسط اليمن.