وفاة بهجت سليمان سفير سوريا السابق في الأردن بكورونا

توفي الخميس، سفير سوريا السابق لدى الأردن بهجت سليمان، متأثراً باصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 72 عاماً.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا النبأ في خبر عاجل على تويتر من دون أن تحدد سبب الوفاة، لكن وسائل اعلام سورية قالت انه توفي في مشفى تشرين العسكري متأثراً باصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان سليمان واحدا من كبار ضباط الأمن، إذ شغل منصب رئيس الأمن الداخلي سابقا في البلاد. وعمل سفيرا لدمشق في عمان قبل سنوات، قبل أن تعتبره وزارة الخارجية شخصاً غير مرغوب فيه، وتطلب منه مغادرة البلاد في أيار - مايو عام 2015.

