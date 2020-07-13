وفاة ثالث نائب إيراني بالكورونا

توفي النائب الإيراني، عیسی جعفري، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون بذلك ثالث نائب في البرلمان يتوفى جراء الفيروس.

وقال محمد حسين فرهنكي، المتحدث باسم البرلمان، الأسبوع الماضي إن 100 نائب أجروا فحوص كورونا، أعلن 9 منهم إصابتهم بالفيروس.

وأعلنت الحكومة في الخامس من الشهر الجاري لزوم ارتداء الكمامات في الدوائر الحكومة والأماكن المزدحمة، بما في ذلك البرلمان.

وكانت وسائل إعلام محلية رسمية أفادت في الـ7 من الشهر الحالي بوفاة النائب في البرلمان عن مدينة طهران، فاطمة رهبر، جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وذكر المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، أن 23 نائبا في البرلمان مصابون بفيروس كورونا، من أصل 100 نائب أجروا فحوص كورونا.