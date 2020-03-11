وفاة ثامنة بالكورونا في العراق

أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء جنوبي العراق، الأربعاء، تسجيل وفاة جديدة لمُصاب بفيروس “كورونا”؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات بسبب الفيروس في عموم البلاد إلى 8.

وقالت المديرية، وهي تابعة لوزارة الصحة، في بيان، إن “المريض المتوفى يبلغ من العمر 68 عاما، وفارق الحياة ليلة أمس (الثلاثاء)، بعد ساعات من دخوله المستشفى”.

وأضافت أن “التحليلات المخبرية أثبتت الأربعاء إصابته بفيروس كورونا“.

وأشارت مديرية الصحة إلى أنه “سيتم إخضاع عائلة المتوفى للحجر الصحي في الأماكن المُخصَصة لذلك”.

وبحالة الوفاة الأخيرة يرتفع عدد الوفيات في العراق جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 8 من أصل 74 إصابة، بينما تعافى من المرض 20 شخصا حتى الآن، وفق أرقام السلطات الصحية.

وسجل العراق أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 24 فبراير/شباط الماضي، وأول وفاة قبل أسبوع.

