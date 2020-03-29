وفاة ثانية و13 اصابة جديدة بالكورونا في الاردن

أعلن وزير الصحة الاردني سعد جابر تسجيل 13 اصابة كورونا جديدة في الأردن ليرتفع الاجمالي الى 259 حالة مؤكدة.

كما اعلن جابر عن تسجيل وفاة ثانية بالفيروس لمصاب عمره 77 عاما.

وبين أنه تم تسجيل 11 اصابة لطلبة غادروا الأردن لاحدى دول الجوار ويتم فحص المخالطين لهم في إربد ليتم معرفة مصدر اصابتهم.

من جهته قال مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية إنه سيتم يوم غد إخلاء كافة المحجور عليهم في فنادق البحر الميت وعمان باستثناء فندق ريجنسي عمان.

وأوضح أنه سيتم اخلاء كافة الأردنيين من الساعة 6 صباحا من الفنادق الى بيوتهم، واخلاء الأجانب اعتبارا من الساعة 6 من صباح الثلاثاء.

وقال إنه سيتم توقيع النزلاء على تعهدات بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما ومن لم يلتزم يعرض نفسه لاجراءات قانونية، والاخلاء سيتم بواسطة سيارات تعمل بواسطة التطبيقات الذكية، واخلاء 5 آلاف شخص الاثنين والثلاثاء.(عمون)