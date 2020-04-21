وفاة جديدة بفيروس كورونا لفلسطينية في القدس ولا إصابات

قالت الحكومة الفلسطينية انها ستدخل تسهيلات جديدة على إجراءات مكافحة فيروس كورونا مما يضمن الموازنة بين الصحة والاقتصاد.

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الثلاثاء إن حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا سجلت في مدينة القدس لسيدة مما يرفع إجمالي الوفيات في الأراضي الفلسطينية إلى أربع حالات.

وأضافت في مؤتمر صحفي في رام الله "لم تسجل أي إصابة‭‭‭ ‬‬‬جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وأوضحت أن "جميع الإصابات بفيروس كورونا مستقرة ولا يوجد أي حالة داخل العناية المركزة".

وقالت الوزيرة "العدد الإجمالي للإصابات (بفيروس كورونا) في فلسطين بلغ 461 بعد ارتفاع عدد الحالات داخل مدينة القدس إلى 132 إصابة".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الاثنين إن حكومته قررت إدخال تسهيلات جديدة على إجراءات مكافحة فيروس كورونا مما يضمن الموازنة بين الصحة والاقتصاد.

وأضاف في مؤتمر صحفي في رام الله أن هذه الإجراءات تشمل توسيع دائرة العمل ضمن شروط السلامة والوقاية بما في ذلك فتح بعض المحلات التجارية والورش الصناعية وتمديد ساعات العمل لتكون من العاشرة صباحا حتى السابعة والنصف مساء بدلا من الساعة الخامسة.

وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ بسبب الفيروس للشهر الثاني على التوالي إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى منها تعطيل الدراسة بشكل كامل ومنع التنقل بين المحافظات.