وفاة جديدة كل عشر دقائق بسبب "كورونا" في إيران

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أن كل عشر دقائق تشهد وفاة شخص في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وقال جهانبور عبر حسابه على تويتر "يموت شخص واحد كل 10 دقائق في إيران بسبب فيروس كورونا، ويصاب نحو 50 شخصا بالفيروس في كل ساعة".

وحذر جهانبور، الإيرانيين من السفر وإجراء الزيارات خلال فترة العطلة بمناسبة عيد النوروز.

وفي سياق متصل، توفيت الطبيبة "شيرين روهانيراد"، العاملة في إحدى مستشفيات العاصمة طهران جراء إصابتها بالفيروس.

ونشر التلفزيون الإيراني الرسمي مقاطع مصورة للطبيبة أثناء فحصها للمرضى رغم وجود "سيروم" على إحدى يديها.

ومنذ تفشي الفيروس في إيران، توفي 10 أطباء و4 ممرضين في البلاد.

وأعلنت السلطات الإيرانية، الأربعاء، عن 147 وفاة جديدة، ما يشكل عددا قياسيا يوميا و يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1135.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 220 ألفا في 176 بلدا وإقليميا، توفي أكثر من 8970، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.