ليبرمان قد توعد بالوصول إلى من ألقى الحجر على الجندي

أعلنت مصادر طبية إسرائيلية، السبت، عن وفاة الجندي الإسرائيلي من القوات الخاصة "المستعربين" والمعرفة إسرائيليا باسم "دوفدوفان" متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل يومين في مخيم الأمعري شمال رام الله.

ونقلت وكالة "معا" عن مصادر إسرائيلية أن الجندي رونين لوبرسكي (20 عاما) من رحوفوت توفي، متأثرا بالجروح الخطيرة التي أصيب بها إثر القاء فلسطيني حجر رخام على رأسه خلال مهمة لاعتقال فلسطينيين في المخيم.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد توعد بالوصول إلى من ألقى الحجر على الجندي، "ووضع اليد عليه حيا أم ميتا"، حسب قوله.