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وفاة خامسة و9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن

منشور 30 آذار / مارس 2020 - 07:22
وزير الصحة الاردني سعد جابر
وزير الصحة الاردني سعد جابر

أعلن وزير الصحة الاردني سعد جابر الاثنين، عن وفاة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، وتسجيل 9 حالات مؤكدة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5 والاصابات 268.

وقال جابر إن تفاصيل الاصابات كانت كالتالي: حالة في أحد الفنادق، و5 حالات مخالطة لمريض توفي بالخدمات الطبية، وحالتين من إربد، وحالة تم الحصول على اسمها من الخدمات الطبية الملكية.

وأضاف أن الأردن سجل حالة وفاة خامسة في الأردن بفيروس كورونا، كما سجلت 8 حالات شفاء من مستشفى الأمير حمزة لأردنيين و4 فرنسيين وأرجنتينية وعراقية.(عمون)
 


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