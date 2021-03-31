وفاة رئيس الوزراء المصري الاسبق

توفي رئيس الحكومة المصرية الاسبق كمال الجنزوري صباح اليوم عن عمر ناهز 88 عاما حيث وقف مجلس الوزراء دقيقة حدادا على روحه وأعرب المجلس عن تقدير مصر للدور الوطني الكبير الذي ساهم به الراحل خلال سنوات عمله الحكومي الطويلة.

وثمنت الحكومة المصرية "الإسهامات الجليلة التي بذلها الراحل العظيم في سبيل وطنه، حيث كان نموذجا في البذل والعطاء، ولم يتأخر يومأ عن نداء الوطن، ولم يبخل ساعة بعلمه أو جهده، وتفانى في تقديم خبراته الواسعة لاسيما في المجال الاقتصادي، لمصلحة الوطن".

وقال مصطفى مدبولي "فقدنا اليوم قامة وطنية عظيمة، يشهد لها الجميع بالعلم والاجتهاد والإخلاص والمثابرة، حيث كان الراحل الكريم دوما مرجعا اقتصاديا مهما، وعلامة بارزة في الإدارة، وتحمل المسؤولية".

وتوفي الجنزوري بعد صراع مع المرض في مستشفى القوات الجوية بالقاهرة. وتولى رئاسة الوزراء خلال التسعينات في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، ثم شغل المنصب لفترة وجيزة بعد ثورة 2011 التي أطاحت بمبارك.