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وفاة زوجة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي

منشور 15 أيلول / سبتمبر 2019 - 07:10
وفاة زوجة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي

أعلن حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، الجمعة، وفاة والدته شاذلية قايد السبسي.
وقال حافظ، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك: “انتقلت إلى جوار ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شاذلية، أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي”.
وشاذلية فرحات قايد السبسي مولودة في الأول من أغسطس/ آب 1936 بتونس.
يذكر أن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي توفي في 25 يوليو/تموز الماضي، وأقيمت له جنازة وطنية حضرتها شخصيات وقادة من داخل تونس وخارجها. (الأناضول)


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