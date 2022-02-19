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وفاة سفير صربيا لدى البرتغال بعد سقوطه عن جرف

منشور 19 شباط / فبراير 2022 - 04:53
السفير الصربي
السفير الصربي

لقي سفير صربيا لدى البرتغال حتفه بعد سقوطه من جرف في منطقة خلابة على ساحل البحر إلى الشمال من العاصمة البرتغالية.

وفقا لوسائل إعلام برتغالية، فإن الدبلوماسيين الصرب الذين كانوا رفقة السفير، أوليفر أنتيتش، في الموقع المعروف باسم بوكا دو أنفيرنو، القريب من بلدة كاسكايس الواقعة إلى الشمال من لشبونة، أبلغوا السلطات بالحادث بعد ظهر أمس الجمعة.

وتمكن عناصر الشرطة البحرية والإطفاء من انتشال أنتيتش من المياه حيا، إلا أن جهود إنعاشه باءت بالفشل، حسبما أورد موقع "كورييو دا مانها" الإخباري الإلكتروني نقلا عن مصادر محلية.

وورد في بيان على موقع وزارة الخارجية الصربية أن السفير أنتيتش توفى "متأثرا بالحادث".

كما جاء في البيان أنه كان "مهنيا ممتازا ووطنيا عظيما ومحاميا ذا ذهن حاذق وكلمات صريحة".

كلمات دالة:صربياالبرتغالجرف

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