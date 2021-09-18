وفاة شبيه الرئيس المصري الراحل أنور السادات (صورة)

نعت مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الغربية المصرية شبيه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي توفي السبت عن عمر ناهز 63 عاما.

وأكد محمد محسن المنسي، نجل شبيه السادات، أن والده مر بظروف مرضية صعبة في الأيام الأخيرة قبل وفاته في قريته سبرباي التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وكان عاشقا للرئيس الراحل، وأجاد تقليده بالصوت والحركات.

المنسي عمل مصورا لعدة سنوات، واشتهر بين الأوساط الفنية والشعبية بمحافظة الغربية وخارجها بشبيه السادات، حيث دأب على مدار عدة سنوات على ارتداء ملابس تشبه ملابس الرئيس المصري الراحل في العديد من المواقف التي يتذكرها المصريون، خاصة الجلباب وحمل العصا والنظارة السوداء التي لا تفارق وجهه.

وكان المنسي حريصا على التواجد كل عام في احتفالات أكتوبر وذكرى الرئيس الراحل، فضلا عن مشاركته في العديد من الاحتفالات الرسمية والشعبية داخل محافظة الغربية وبعض الأعمال الفنية.

وكان الكثير من المواطنين يتسابقون لالتقاط الصور التذكارية له ومعه خلال الاحتفالات وفي الشوارع، بل ووصل الأمر إلى دعوته للقيام بافتتاح المحلات التجارية الجديدة بمدينة طنطا، نظرا لما كان يشيعه من جو من البهجة والفرح. وكان من المؤسسين لنقابة الفلاحين بالغربية.

المنسي حرص ايضا على لقاء السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل في العديد من المناسبات أمام قبر الرئيس السادات في 6 أكتوبر من كل عام، وكان الجميع يحبه ويدعوه في العديد من المناسبات.