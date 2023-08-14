وفاة طارق ابو رجب مدير المخابرات الفلسطينية الاسبق

نعت حركة فتح اللواء طارق ابو رجب "احمد شنيورة" احد قادتها واحد مؤسسي جهاز المخابرات الفلسطينية العامة الذي توفي في مصر اليوم الاثنين "بعد مسيرة وطنيّة ونضاليّة شكّل خلالها المناضل الراحل علامةً فارقةً في التضحية والإيثار

وقال بيان صادر عن الحركة ان رجب من طلائع المُلتحقين بالثورة الفلسطينيّة المُعاصرة، وأحد أبرز قياداتها الأمنيّة، حيث عمل نائبًا لرئيس جهاز الأمن المركزيّ التابع لحركة (فتح) مع الشهيد هايل عبد الحميد (أبو الهول)، ثم تسلّم قيادة الأمن المركزيّ بعد استشهاده عام 1991، و بعد تأسيس السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة عام 1994؛ كان للراحل دورًا مركزيًا في بناء جهاز المخابرات العامّة

وكان رجب قد تعرض لمحاولة اغتيال في 25 آب / أغسطس 2004 حيث نقل من قطاع غزة، إلى مستشفى "برازيلاي" في مدينة أشكلون.واخضع لعملية جراحية. وصفت حالة أبو رجب حينها بأنها حرجة.

وقد وصف مسؤول أمني فلسطيني الهجوم الذي شنه مسلحون ‏على موكب نائب مدير المخابرات العامة الفلسطينية اللواء احمد شنيورة الملقب باسم ‏(طارق أبو رجب) وأدى إلى إصابته وقتل اثنين من مرافقيه

‏ وكان أبو رجب قد نجا من محاولة اغتيال بينما كان متوجها إلى مقر ‏عمله في منطقة السودانية شمال قطاع غزة.‏

‏ وقالت مصادر فلسطينية وشهود عيان أن عدداً من المسلحين الملثمين كمنوا لسيارة ‏الجيب التي تقل أبو رجب على الطريق الساحلي المحاذي لمخيم الشاطىء شمال مدينة غزة ‏وفتحوا النار من أسلحة رشاشة اتوماتيكية نحو السيارة التي أبطأت سرعتها قرب ‏احد"المطبات" على الطريق مما أدى إلى انحرافها وسقوطها في جرف يؤدي إلى شاطىء ‏البحر.‏

‏ وأسفر الهجوم عن إصابة أبو رجب بعدة رصاصات في أنحاء مختلفة من الجسم بينما ‏قتل سائق سيارته وأحد المرافقين بعد إصابتهما بعدة رصاصات كما أصيب عدد آخر من الحراس المرافقين له