وفاة طفلة وفقدان عدد من الاشخاص اثر سيول جارفة لم يشهدها الأردن منذ عقود (فيديو)

سيول جارفة لم يشهدها الأردن منذ عقود

شهدت مناطق في جنوب الاردن الجمعة، تساقط امطار وصفت بأنها الاغزر منذ نحو ستين عاما، ما أسفر تشكل سيول جارفة ادت الى وفاة طفلة وفقدان عدد آخر من الاشخاص.

وقال موقع "عمون" ان الطلفة توفيت بعدما جرفت السيول مركبة ذويها في محافظة مأدبا.

وأكدت مصادر في الدفاع المدني أن كوادر البحث والانقاذ تتعامل الان مع بلاغات حول مفقودين جرفتهم سيول الامطار.

وقالت المصادر انه حتى اللحظة لم يتبين عدد الاشخاص.

وفي إقليم البترا وقرى النعيمات في محافظة معان هطلت أمطار غزيرة أدت إلى تدفق سيول جارفة.

وتعالت في الاثناء مطالبات بإخلاء السياح فورا.

وارتفع منسوب المياه بشكل غير مسبوق. وأعلنت السلطات المختصة في الإقليم تعاملها مع هذه السيول لكي لا تتسبب في إلحاق أضرار بالمواطنين وممتلكاتهم.

وقال رئيس مفوضية سلطة إقليم البتراء سالم الفرجات إن حجم السيول لم تشهدها المنطقة منذ 60 عاما.