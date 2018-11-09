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وفاة طفلة وفقدان عدد من الاشخاص اثر سيول جارفة لم يشهدها الأردن منذ عقود (فيديو)

وفاة طفلة وفقدان عدد من الاشخاص اثر سيول جارفة لم يشهدها الأردن منذ عقود (فيديو)
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