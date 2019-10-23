وفاة طفل يمني دون الخامسة من عمره كل 12 دقيقة

قال مسؤول اممي ان معظم هؤلاء الاطفال "يموتون نتيجة نقص المياه والتغذية الأساسية والرعاية الصحية والأدوية بسبب النزاع”.

أفاد مسؤول أممي الأربعاء بأن طفلا تحت سن الخامسة يموت كل 12 دقيقة في اليمن.

وذكر أخيم شتاينر، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن “طفلا في عمر أقل من خمس سنوات يموت كل 12 دقيقة باليمن”.

وأضاف أن “معظمهم يموتون نتيجة نقص المياه والتغذية الأساسية والرعاية الصحية والأدوية بسبب النزاع”.

وشدد المسؤول الأممي على أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل مع “شركاء الأعمال والخدمات الإنسانية” من أجل بناء السلام في اليمن.

وقبل أقل من أسبوع، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نسبة الفقر في اليمن ارتفعت إلى 75% مقارنة بـ47% خلال عام 2014.

ومنذ قرابة خمسة أعوام يشهد اليمن صراعا مسلحا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بالتحالف العسكري بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة أخرى، ما خلف واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.