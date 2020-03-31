وفاة عبدالحليم خدام في باريس

اكدت مصادر في عائلة نائب الرئيس السوري الاسبق المنشق عن النظام عبد الحليم خدام وفاته في باريس

وقالت مصادر مقربة من جمال نجل المسؤول السوري الراحل انه كان يعاني من ازمة صحية وقد توفي عن 88 عاما

وفاة نائب الرئيس السوري الأسبق، عبدالحليم خدام، في باريس. pic.twitter.com/a7bUGJOUqq — Şervîn Mistefa (@servin93mistefa) March 31, 2020

وفاة الخائن عبد الحليم خدام صباح اليوم في فرنسا عن عمر يناهز ال ٨٨ عاماً.

كان المذكور ممن عاثوا فسادا في سورية واعتبر نفسه معارضا

وأراد تغيير النظام وتنصيب نفسه بعد أن نهب ثروات البلد #فوق_الاعتبار pic.twitter.com/rM0Wemymmc — 🇸🇾💭غہيہمـْة👑عـطہر💭 (@ghazal652sy_sy7) March 31, 2020

وشغل خدام مناصب عدة في سوريا، بينها نائب الرئيس ووزير الخارجية وعضو قيادة حزب البعث ومحافظ القنيطرة ومحافظ حماة، كما تولى لمدة زمنية طويلة ملف العلاقات السورية اللبنانية.

في ديسمبر العام 2005 أعلن انشقاقه عن حزب البعث السوري.

ونعى خدام عدد من السياسيين اللبنانيين.