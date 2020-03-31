وفاة عبدالحليم خدام في باريس

اكدت مصادر في عائلة نائب الرئيس السوري الاسبق المنشق عن النظام عبد الحليم خدام وفاته في باريس
وقالت مصادر مقربة من جمال نجل المسؤول السوري الراحل انه كان يعاني من ازمة صحية وقد توفي عن 88 عاما
وفاة نائب الرئيس السوري الأسبق، عبدالحليم خدام، في باريس. pic.twitter.com/a7bUGJOUqq— Şervîn Mistefa (@servin93mistefa) March 31, 2020
وفاة الخائن عبد الحليم خدام صباح اليوم في فرنسا عن عمر يناهز ال ٨٨ عاماً.— 🇸🇾💭غہيہمـْة👑عـطہر💭 (@ghazal652sy_sy7) March 31, 2020
كان المذكور ممن عاثوا فسادا في سورية واعتبر نفسه معارضا
وأراد تغيير النظام وتنصيب نفسه بعد أن نهب ثروات البلد #فوق_الاعتبار pic.twitter.com/rM0Wemymmc
وشغل خدام مناصب عدة في سوريا، بينها نائب الرئيس ووزير الخارجية وعضو قيادة حزب البعث ومحافظ القنيطرة ومحافظ حماة، كما تولى لمدة زمنية طويلة ملف العلاقات السورية اللبنانية.
في ديسمبر العام 2005 أعلن انشقاقه عن حزب البعث السوري.
ونعى خدام عدد من السياسيين اللبنانيين.
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