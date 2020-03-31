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وفاة عبدالحليم خدام في باريس

منشور 31 آذار / مارس 2020 - 09:26
ونعى خدام عدد من السياسيين اللبنانيين.
ونعى خدام عدد من السياسيين اللبنانيين.

اكدت مصادر في عائلة نائب الرئيس السوري الاسبق المنشق عن النظام عبد الحليم خدام وفاته في باريس

وقالت مصادر مقربة من جمال نجل المسؤول السوري الراحل انه كان يعاني من ازمة صحية وقد توفي عن 88 عاما

وشغل خدام مناصب عدة في سوريا، بينها نائب الرئيس ووزير الخارجية وعضو قيادة حزب البعث ومحافظ القنيطرة ومحافظ حماة، كما تولى لمدة زمنية طويلة ملف العلاقات السورية اللبنانية.

في ديسمبر العام 2005 أعلن انشقاقه عن حزب البعث السوري.

ونعى خدام عدد من السياسيين اللبنانيين.


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