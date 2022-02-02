وفاة عدنان أبو عوده رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق

نعى رئيس مجلس الاعيان الأردني فيصل الفايز العين الاسبق عدنان ابو عوده ، و رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، الذي وافاته المنية صباح اليوم الاربعاء بعد حياة حافلة بالعطاء للوطن وقيادته الهاشمية .

واشاد الفايز بمناقب الفقيد ودوره في خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها، وخصوصا في مجلس الاعيان .

واضاف "بوفاة المرحوم يكون الوطن قد خسر احد رجالاته الاوفياء الذين لهم بصمات كبيرة في مجال العمل السياسي والاعلامي والثقافي في خدمة الاردن "، داعيا المولى عز وجل ان يرحمه ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان .

سيرة عدنان ابو عوده الذاتية

الاسم: السيد عدنان أبو عوده

مكان وتاريخ الولادة: نابلس-1933

الحالة الاجتماعية : متزوج وله أولاد

المؤهلات العلمية :-

– الدراسة الثانوية من نابلس عام 1933

– شهادة دار المعلمين عام 1954

– ليسانس اداب من جامعة دمشق عام 1959

المناصب التي شغلها

– 1954-1966 عمل في حقل التدريس في الأردن والكويت والامارات

– 1970 وزير الثقافة والاعلام والسياحة والاثار

– 1970 وزير الاعلام والثقافة والسياحة والاثار

– 1970-1972 وزير الثقافة والاعلام والسياحة والاثار

– 1972 وزير الثقافة والاعلام

– 1973 وزير الثقافة والاعلام رئيس الديوان الملكي الهاشمي

– 1973-1974 وزير الثقافة والاعلام

– 1976 وزير الثقافة والاعلام

– 1976-1979 وزير الاعلام

– 1980-1984 وزير الاعلام

-رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر 1973 – 1991.

المستشار السياسي لجلالة الملك 1988.

المخابرات العامة 1965.

المجلس الوطني الاستشاري 198-1984.

عضو مجلس الأعيان الحادي عشر والثاني عشر.

الاوسمة

– وسام الاستقلال من الدرجة الأولى