وفاة عروسين في الأردن اختناقا بغاز المدفأة

شكلت وفاة الشاب عبد الله أسامة وزوجته وعد علي اختناقا جراء تسرب غاز المدفأة في منزلهما بمنطقة سحاب جنوبي العاصمة الأردنية عمان صدمة كبيرة في الشارع الأردني وسط برودة في الأجواء وانخفاض في درجات الحرارة.

ولم يمض على زواج الشاب عبد الله أسامة البالغ من العمر 22 عاما من زوجته أقل من عام، حيث خيم حزن شديد على منصات التواصل الاجتماعي في المملكة الأردنية.

ونقل الشاب وزوجته إلى الطب الشرعي في مستشفى البشير لبيان سبب الوفاة فيما قامت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق بالحادثة لمعرفة ملابساتها.

الأمن يحذر من تحول مدفأة البيت إلى نقمة

طالما حذرت مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية من تحول المدفأة في البيت إلى نقمة لكي لا تحصد مزيدا من الأرواح اختناقا بغاز المدفأة .

ودعت مديرية الأمن العام في الأردن المواطنين إلى الحرص وأخذ الحيطة من خلال عدم تعبئة المدفأة بالوقود وهي مشتعلة، وكذلك عدم استخدام المدافئ للطهي او تسخين الماء.

كما حذر الأمن الأردني من عدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم وضرورة تهوية المنزل بين الحين والآخر، بالإضافة إلى تفقد الخرطوم الواصل ما بين المدفأة وجسم الإسطوانة.