وفاة علي دوبا ذراع حافظ الاسد الامني

توفي في دمشق العماد علي دوبا رئيس الاستخبارات العسكرية الأسبق عن 90 عاما وهو أحد أبرز أركان نظام الأسد الاب الذي كان يشكل اسمه رعبا في قلوب السوريين حيث مارس خلال عمله انتهاكات بحق السوريين، منها مشاركته بمجزرة حماة ومن ثم التآمر على ابعاد والاطاحة برفعت الاسد شقيق الرئيس السوري حافظ الاسد الذي كان يحاول الانقلاب عليه
وتباكت صفحات موالية للنظام بعد انتشار "النبأ الاليم" وفق وصفهم ، حيث ان دوبا حول جهاز الاستخبارات العسكرية تحت رئاستة الى اهم أجهزة الأمن في سورية، واصبح حاميا للنظام بشكل مباشر
من هو علي دوبا؟
- وُلد في جبلة عام 1934
- انضم إلى الجيش السوري في عام 1955
- تدرج في عدة مناصب في الجهاز الأمني والاستخباراتي في سورية.
- تولى منصب نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي في دمشق
- عمل كملحق عسكري في السفارة السورية في بريطانيا وبلغاريا في الفترة بين عامَيْ 1964 و1968.
- في عام 1970، بعد ان اصبح رئيسًا لجهاز الاستخبارات العسكرية في مدينة دمشق، دعم انقلاب وزير الدفاع حافظ الأسد
- عُين نائبًا لرئيس شعبة المخابرات العسكرية وفيما بعدُ أصبح رئيسًا لهذه الشعبة.
- متهم في ممارسة عمليات القمع للإخوان المسلمين خلال أحداث حماة في فبراير 1982 وتنظيم عمليات القتل
- تولى مسؤولية ملف لبنان بجانب اللواء حكمت الشهابي وغازي كنعان باوامر مباشرة من الرئيس السوري حافظ الأسد في عام 1985.
- في عام 1993، تم ترقيته إلى رتبة عماد وتعيينه نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة ورئيساً للاستخبارات العسكرية.
- عام 1999، اعفاه الرئيس بشار الأسد بسبب المخاوف من تمثيله تهديدًا لموقع الرئاسة، واجبر على التقاعد في فبراير 2000.
- جمد الاتحاد الأوروبي أمواله وممتلكاته عام 2012، بسبب تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، ودعم نظام بشار الأسد.