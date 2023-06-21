وفاة علي دوبا ذراع حافظ الاسد الامني

توفي في دمشق العماد علي دوبا رئيس الاستخبارات العسكرية الأسبق عن 90 عاما وهو أحد أبرز أركان نظام الأسد الاب الذي كان يشكل اسمه رعبا في قلوب السوريين حيث مارس خلال عمله انتهاكات بحق السوريين، منها مشاركته بمجزرة حماة ومن ثم التآمر على ابعاد والاطاحة برفعت الاسد شقيق الرئيس السوري حافظ الاسد الذي كان يحاول الانقلاب عليه

وفاة العماد_علي_دوبا نائب رئيس هيئة الاركان ورئيس جهاز المخابرات العسكرية السورية السابق ومن أبرز رجالات حافظ الأسد

حيث نعاه اعلام النظام فجر اليوم عن عمر 89 سنة وهو ابن قرية #قرفيص بالساحل السوري#BAZNEWS pic.twitter.com/Bxg0LXo6eY — وكالة BAZ الاخبارية (@baznewz) June 21, 2023

وتباكت صفحات موالية للنظام بعد انتشار "النبأ الاليم" وفق وصفهم ، حيث ان دوبا حول جهاز الاستخبارات العسكرية تحت رئاستة الى اهم أجهزة الأمن في سورية، واصبح حاميا للنظام بشكل مباشر

من هو علي دوبا؟



وُلد في جبلة عام 1934

انضم إلى الجيش السوري في عام 1955

تدرج في عدة مناصب في الجهاز الأمني والاستخباراتي في سورية.

تولى منصب نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي في دمشق

عمل كملحق عسكري في السفارة السورية في بريطانيا وبلغاريا في الفترة بين عامَيْ 1964 و1968.

في عام 1970، بعد ان اصبح رئيسًا لجهاز الاستخبارات العسكرية في مدينة دمشق، دعم انقلاب وزير الدفاع حافظ الأسد

عُين نائبًا لرئيس شعبة المخابرات العسكرية وفيما بعدُ أصبح رئيسًا لهذه الشعبة.

متهم في ممارسة عمليات القمع للإخوان المسلمين خلال أحداث حماة في فبراير 1982 وتنظيم عمليات القتل

تولى مسؤولية ملف لبنان بجانب اللواء حكمت الشهابي وغازي كنعان باوامر مباشرة من الرئيس السوري حافظ الأسد في عام 1985.

في عام 1993، تم ترقيته إلى رتبة عماد وتعيينه نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة ورئيساً للاستخبارات العسكرية.

عام 1999، اعفاه الرئيس بشار الأسد بسبب المخاوف من تمثيله تهديدًا لموقع الرئاسة، واجبر على التقاعد في فبراير 2000.

جمد الاتحاد الأوروبي أمواله وممتلكاته عام 2012، بسبب تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية، ودعم نظام بشار الأسد.



