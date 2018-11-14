النعماني، أصيب برصاص "الإخوان" في منطقة بين السرايات بمحافظة الجيزة

وافت المنية عميد الشرطة المصري ساطع النعماني في لندن التي خضع فيها لعمل جراحي، بعد إصابته باعتداء لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر صيف 2013.

وقالت وسائل الإعلام المصرية، إن النعامي توفي مساء أمس في لندن قبل ساعات من عودته إلى القاهرة عقب نجاح جراحة أجريت له في الوجه.

يذكر أن النعماني، أصيب برصاص "الإخوان" في منطقة بين السرايات بمحافظة الجيزة وفقد بصره أثناء مجزرة "بين السرايات" منتصف أغسطس 2013.