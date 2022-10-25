وفاة فريد الديب محامي الرئيس مبارك والمسؤولين في نظامه

اعلنت مصادر اعلامية مصرية عن وفاة المحامي المصري المثير للجدل فريد الديب، اليوم الثلاثاء، عن عمر 79 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان في الدم وبعد ايام من دخوله في غيبوبه

علاء مبارك ينعي الديب

ونعى علاء نجل الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك المحامي الذي تولى الدفاع عن والدته وعائلته بعد تخللي الرئيس مبارك عن منصبه إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011

وقال علاء مبارك عبر "تويتر" : "إنا لله وإنا إليه راجعون، نتقدم بخالص العزاء والمواساة في وفاة الأستاذ فريد الديب، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته و أن يلهم أهله الصبر والسلوان".

واضاف في تغريدته : "لا ننسى وقفه الرجل مع الأسرة في وقت انسحب فية الآخرون، ربنا يرحمه".

كما نعى الفنان تامر عبد المنعم زوج ابنه الديب عمه بقوله: “انتقل إلى رحمة الله الاستاذ فريد الديب المحامي الكبير جد بناتي، سوف تشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة زينب”.

إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ نتقدم بخالص العزاء و المواساة في وفاة الأستاذ فريد الديب سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته و أن يلهم أهله الصبر والسلوان ؛لا ننسى وقفه الرجل مع الأسرة في وقتٍ انسحب فية الاخرون ، ربنا يرحمه . pic.twitter.com/nkhtQ6mmAv — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 25, 2022

من هو المحامي فريد الديب؟

ولد المحامي فريد الديب في حي القلعة في مدينة القاهرة في (23 أكتوبر 1943)

تلقى تعليمه الابتدائى وحفظ القرآن الكريم بكتاب السيدة زينب

التحق بكلية الحقوق 1958 وتخرج فيها عام 1963

عين وكيلاً للنيابة العامة في جنوب القاهرة ثم وكيلاً للنيابة بالوايلى ثم شرق القاهرة، ونيابة سوهاج ثم أُدين في مذبحة القضاة عام 1969، وتم استبعاده و127 قاضياً وعضواً للنيابة

عمل بوزارة العمل ثم بجامعة الدول العربية حيث المنظمة الدولية لمكافحة الجريمة وبدأت رحلته في المحاماة منذ عام 1971 وحتي يوم رحيله

فبراير عام 2011 دافع الديب عن وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلى في قضايا الفساد

وبعد ثورة 25 يناير في مصر، تولى فريد الديب الدفاع عن الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وعائلته، فيما عرفت بمحاكمة القرن

دافع عن عدد من كبار رموز النظام القديم في مصر والذين اتهمو بقتل المتظاهرين السلميين، وبقضايا فساد مالي عديدة.

ابرز القضايا التي دافع عنها المحامي الراحل فريد الديب

قضية الأديب العالمي نجيب محفوظ.

قضية الكاتب محمود السعدني.

قضية الكاتب مصطفى أمين.

قضية الدكتور سعد الدين إبراهيم.

قضايا للفنانين يسرا، الفنانة نجوى فؤاد ، الفنانة فيفي عبده، الفنان مدحت صالح، رجل الأعمال حسام أبو الفتوح ، قضية الفنانة سوزان تميم

القضايا التي خسرها المحامي فريد الديب