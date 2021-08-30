وفاة قناص إسرائيلي متأثرا بإصابته برصاص مسلح فلسطيني على حدود غزة

أعلنت اسرائيل ان قناصا في قواتها توفي الاثنين، متأثرا بإصابته قبل اكثر من اسبوع برصاص فلسطيني كان باغته واطلق عليه النار من مسافة صفر عبر كوة في السياج الفاصل عند حدود قطاع غزة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن القناص بارئيل شموئيلي (21 عاما) تعرض لإطلاق نار عند حدود قطاع غزة ما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة.

وكان فلسطيني قد باغت شموئيلي أثناء إطلاقه النار على متظاهرين فلسطينيين وأطلق عليه النار من مسافة الصفر ما أدى إلى إصابته بإصابة مباشرة في رأسه.

وآنذاك، وردا على إصابة القناص، شنت مقاتلات إسرائيلية، غارات على مواقع تتبع لحركة حماس، ردا على إصابة "شموئيلي".

وكان عشرات الفلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تظاهرهم قرب حدود قطاع غزة ما أدى إلى مقتل اثنين منهم بينهما طفل.