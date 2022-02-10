وفاة كاتم اسرار صدام حسين ورغد تنعيه

نعت رغد ابنه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كاتم اسرار والدها حاتم حمدان العزاوي الذي كان يتسلم منصب رئيس ديوان الرئاسة العراقي الذي توفى عن عمر 87 عاما والذي توفي فجر اليوم الخميس 10/2/2022 في القاهرة

وقالت ابنه الرئيس العراقي في تغريده لها على صفحتها في تويتر : "أنعي إليكم المناضل حاتم حمدان العزاوي.. العم العزيز.. رفيق درب والدي الشهيد صدام حسين".

ووجهت التعازي لعائلته: "العمة صبيحة العزاوي صديقة الوالدة ورفيقة الدرب ومدرسة الطفولة".

أنعى إليكم وفاة المناضل حاتم حمدان العزاوي،،العم العزيز،، رفيق درب والدي الشهيد صدام حسين، تعازينا الحارة لعائلته الغالية العمة صبيحة العزاوي صديقة الوالدة ورفيقة الدرب ومدرسة الطفولة ،، اسأل الله ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان.انا لله وانا اايه راجعون.. pic.twitter.com/xTOFsDH7TS — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) February 10, 2022

من هو حاتم العزاوي كاتم اسرار صدام؟



ولد حاتم حمدان العزاوي في محلة العزة جانب الرصافة من بغداد 1935 م ، ينتمي للبو بكر / البو دلي ، أكمل دراسته الأولية في جانب الكرخ ، نشا وترعرع في كنف عائلة ، أخذت الطريقة الرفاعية من أولاد الشيخ كمر ورائع العائلة تكية كبيرة في مكانها المدرسة المضرية كانت تمارس فيها طقوس الذكر والتهاليل ، وهي من العوائل العزاوية التي لها مكانه متميزة ومحترمة.

نشر حاتم حمدان العزاوي في محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم كما شارك في إحداث حدث حدث بعد ثورة 14 رمضان 1963 م وتشرد مصدر مبادئه ، دخل كلية الحقوق وتخرج منها عام 1968 م ، بكالوريوس قانون ، شارك في ثورة 17/30 تموز 1968 م ، عمل في وزارة الخارجية وزارة الخارجية ، مكتب النائب العام 1976 م ، مستشار في الجمهورية ثم رئيس د.

عمل حاتم حمدان العزاوي مستشارا في دائرة دائرة الاحتياط في الجمهورية الجمهورية ، كرم بوسام الرافدين الدرجة الأولى في 1991 م و هول أنواط شجاعة عام 1991 م ونوط استحقاق عالي عام 1993 م ونوط شجاعة عام 1998 م ، كما تقلد شارة الحزب في 23/5/1993 م.

يهوى حاتم حمدان العزاوي قراءة الكتب والصيد.

النسب – حاتم حمدان محمود ربيع حمد محمد جاسم محمد صحن سبع فارس حسين علي إدريس دلي حسين كنعان بكر سعيد اسود جهاد الدين ظاهر خلف عزيز المحمد العزة الزبيدي

يذكر أن العزاوي من مواليد 1935، ومتخرج في كلية الحقوق بجامعة بغداد.

عمل في وزارة الخارجية قبل أن يتم تعيينه مستشارا في رئاسة الجمهورية، ثم رئيس ديوان الرئاسة

عمل امين سر مجلس امن الدولة ومستشار الامن القومي .

حاتم العزاوي في ذمة الخلود



انتقل الى رحمة الله تعالى الرفيق الاستاذ حاتم حمدان محمود العزاوي فجر اليوم الخميس 10/2/2022

فقدنا مناضلا ثائرا من ثوار تموز.

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في العهد الوطني .



ندعو الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته برحمته الواسعة. pic.twitter.com/TWZ0BqaEYm — جرناس الطريقة (@HxT7CZERuNItuXB) February 10, 2022

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