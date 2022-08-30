وفاة كاميلو أكبر أبناء الثائر العالمي تشي جيفارا

نعى الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز الثلاثاء، كاميلو جيفارا، الابن الأكبر للثائر العالمي إرنستو تشي جيفارا، الذي توفي عن عمر ناهز 60 عاما.

وكتب بيرموديز في تغريدة على تويتر: "ببالغ الحزن نودع كاميلو، نجل تشي، الذي روج لأفكاره أبيه كرئيس لمركز تشي، الذي يحافظ على جزء من إرث والده المتميز. نحتضن والدته أليدا وأرملته وبناته وجميع أفراد الأسرة".

وإرنستو تشي جيفارا (1928-1967) - أحد قادة الثورة الكوبية عام 1959 وشغل وزير الصناعة ورئيس بنك كوبا الوطني. تم قتله في بوليفا في عام 1967.

وأنجب الثائر الراحل من زوجتين - البيروفية إيلدا جاديا والكوبية أليدا مارش توريس - أنجب جيفارا خمسة أطفال: ثلاث بنات وولدان.