وفاة كبير موظفي الرئاسة النيجيرية بعد إصابته بكورونا

أعلن السلطات النيجيرية، السبت، وفاة كبير موظفي الرئاسة في البلاد، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس البلاد، محمد بخاري.

وأوضح البيان أن “كبير موظفي الرئاسة النيجيرية، أبّا كياري، أصيب بكورونا بعد زيارة أجراها لألمانيا ومصر في مارس/ آذار الماضي”.

وأوضح أن المسؤول النيجيري لقي حتفه متأثرًا بإصابته بالفيروس القاتل، مشيرًا إلى أن “الحزن خيم على الرئاسة النيجيرية بسبب وفاته”.

ووصل عدد الإصابات بالفيروس في نيجريا إلى 493 إصابة، من بينها 18 حالة وفاة.

وأودى فيروس كورونا بحياة ألف شخص في قارة إفريقيا منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/ كانون أول الماضي، فيما سجلت الدول الإفريقية ما مجموعه 19343 إصابة.

من جانبه، قال مسؤول بارز بمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن إفريقيا لا تزال قادرة على احتواء تفشي الفيروس.

وحتى فجر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و250 ألفا، توفي منهم أكثر من 154 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 572 ألفا، بحسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة. (الأناضول)