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وفاة لاعب كمال اجسام بسبب الرياضة تصدم الكثيرين

تاريخ النشر: 02 تمّوز / يوليو 2023 - 08:49
لاعب كمال الأجسام جو ليندنر - joesthetics
لاعب كمال الأجسام جو ليندنر - joesthetics

ضجت محركات البحث بأسئلة متكررة عن سبب وفاة لاعب كمال الأجسام جو ليندنر  joesthetics  الرياضي مفتول العضلات المهتم جدا بالرياضة و بطعامه الصحي وأنظمته الغذائية، بعد أن تسببت وفاته بحالة من الحزن والصدمة.

وتوفي لاعب كمال الأجسام المعروف عبر منصة يوتيوب عن عمر يناهز 30 عاما، بسبب معاناته من مرض غريب لا يلائم طبيعة النشاط البدني للاعبي كمال الأجسام وهو أحدهم وفي مقدمتهم.

 

جو ليندنر - joesthetics 

 

وعرف عن  ألماني الجنسية  جو ليندنر أنه من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في كل ما يتعلق بالشأن الرياضي وكمال الأجسام.

وتحدث  جو ليندنر في مقابلة سابقة له خلال الشهر الماضي عن إصابته بمرض عضلي، حيث أن عضلاته حساسة بشكل غير عادي للضغط.

 

 

joesthetics

 

مبديا خشيته أن يؤدي الإفراط في التدريب إلى إصابته بنوبة قلبية بسبب حالته العضلية النادرة.

واكتسب جو شهرة واسعة من خلال روتين كمال الأجسام الذي يتبعه بمحتوى كان يشاركه من المتابعين بشكل شبه يومي.

كلمات دالة:كمال اجسامجو ليندنرjoestheticsلاعبوفاة

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