وفاة لاعب كمال اجسام بسبب الرياضة تصدم الكثيرين

ضجت محركات البحث بأسئلة متكررة عن سبب وفاة لاعب كمال الأجسام جو ليندنر joesthetics الرياضي مفتول العضلات المهتم جدا بالرياضة و بطعامه الصحي وأنظمته الغذائية، بعد أن تسببت وفاته بحالة من الحزن والصدمة.

وتوفي لاعب كمال الأجسام المعروف عبر منصة يوتيوب عن عمر يناهز 30 عاما، بسبب معاناته من مرض غريب لا يلائم طبيعة النشاط البدني للاعبي كمال الأجسام وهو أحدهم وفي مقدمتهم.

جو ليندنر - joesthetics

وعرف عن ألماني الجنسية جو ليندنر أنه من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في كل ما يتعلق بالشأن الرياضي وكمال الأجسام.

وتحدث جو ليندنر في مقابلة سابقة له خلال الشهر الماضي عن إصابته بمرض عضلي، حيث أن عضلاته حساسة بشكل غير عادي للضغط.

مبديا خشيته أن يؤدي الإفراط في التدريب إلى إصابته بنوبة قلبية بسبب حالته العضلية النادرة.

واكتسب جو شهرة واسعة من خلال روتين كمال الأجسام الذي يتبعه بمحتوى كان يشاركه من المتابعين بشكل شبه يومي.