وفاة لواء مصري ب"كورونا".. وكشف عدد المحافظات التي سجلت فيها إصابات

ذكرت مصادر موثوقة أن اللواء في الهيئة الهندسية بالجيش المصري شفيع داوود توفي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب الموقع السابع، توفي اللواء بعد إصابته بالفيرس عقب مشاركته في أعمال مكافحة انتشار المرض ومجابهته.

ويأتي خبر وفاته بعد اعلان أمس الأحد وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكانت القوات المسلحة قد تقدمت بنعي فى وفاته، ذكرت فيه أنه بمزيد من الحزن والآسى، فانها تنعى ابن من ابنائها لواء أركان حرب خالد شلتوت الذى وافته المنيه نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال إشتراكه فى أعمال مكافحة إنتشار المرض بالبلاد.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة المصرية أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها في 24 محافظة، مضيفة أن عدد الإصابات اليومية لا تعد مقياسا للوضع في مجال انتشار الفيروس في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن "الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ستساهم في تقليل عدد الإصابات على المدى البعيد، وهو ما حدث في المحافظات السياحية على سبيل المثال".

وأكد أن الوزارة سجلت أمس الأحد 33 إصابة جديدة جميعها لمصريين مخالطين لمصابين بكورونا، مشيرا إلى أن مصر تطبق كافة إرشادات منظمة الصحة العالمية الخاصة.

وكشف مجاهد عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، هم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 شخصا حتى يوم أمس.