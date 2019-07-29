وفاة محررة مقدسية قبل ايام من الافراج عن ابنها

توفيت صباح الاثنين، الأسيرة المحررة آمال الشاويش (52 عاماً) من البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقال رئيس لجنة أهالي القدس أمجد أبو عصب، عبر صفحته على الفيسبوك، إن الأسيرة المحررة الشاويش توفيت صباح اليوم، علماً أن نجلها الأسير محمد جودت الشاويش سيتحرر بعد أيام.

وأشار إلى أن نجلها الأسير محمد سيتحرر بعد أيام، بعد أن أمضى سبع سنوات ونصف في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الأسيرة الشاويش بتاريخ 4/3/2015 أثناء زيارتها لابنها محمد في سجن النقب، ووجهت لها تهمة محاولة تهريب أجهزة خلوية للأسرى، وحكمت عليها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وأطلق سراحها بشرط تحويلها للحبس المنزلي، حيث مكثت فيه مدة عامين.

ولاحقاً، أصدرت محكمة الاحتلال في مدينة بئر السبع، حكماً بحق الشاويش “بتحويلها لما يسمى بخدمة الجمهور” أي القيام بأعمال نظافة وما شابه، لعدة أشهر.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانها في وقت لاحق بغياب ابنها محمد، 30 عاما، الذي يقبع في السجن منذ 7 سنوات ونصف، ومن المقرر أن يفرج عنه بعد أيام.