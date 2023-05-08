وفاة محمد خليل قارئ الامام السابق بالمسجد النبوي

توفي مساء الاحد، محمد خليل قارئ ، الامام سابقا في المسجد النبوي الشريف، وذلك بعد صراع مع المرض.

ونعى قراء ودعاة من بينهم سعد الغامدي ونبيل العوضي ومشاري العفاسي الشيخ محمد خليل قارئ عبر حساباتهم في مواقع التواصل.

وكان الشيخ محمد خليل قارئ ، وهو إمام جامع القبلتين في المدينة وإمام المسجد النبوي المكلف سابقاً، قد لبث عدة شهور في العناية المركزة في المستشفى قبل ان توافيه المنية مساء الاحد.

رحم الله الشيخ #محمد_خليل_قارئ إمام المسجد النبوي وغفر له وأسكنه فسيح جناته



ما أجمل أن تكون ذكراك مرتبطه بالقرآن وتلاوته .. طوبى لأهل القرآن فهم أهل الله وخاصته https://t.co/xGVcRPLPmo — م.عبدالعزيز الدوسري (@aziz_aldousari) May 8, 2023

ومن المقرر ان صلاة الجنازة على الشيخ بعد صلاة المغرب في المسجد النبوي اليوم الاثنين.

وجاءت وفاة الشيخ محمد خليل قارئ بعد اقل من عام على وفاة شقيقه الشيخ محمود خليل قارئ.

لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى ولانقول إلا مايرضي ربنا إنا لله وإنا اليه راجعون ،أسأل الله أن يغفر لعبدك الشيخ محمد خليل قارئ وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجعل قبره روضه من رياض الجنه وأن يبدله أهل خير من أهله . pic.twitter.com/FoKk2BAb5f — محمد بن سرار الشهراني (@mohamab112243) May 8, 2023

والشيخ محمد خليل قارئ هو ابن الشيخ الراحل خليل قارئ، الذي توفي عام 2018.

وكانت العائلة قد انتقلت من موطنها الاصلي في مدينة مظفر اباد الباكستانية واقامت في السعودية في العقد السادس من القرن الماضي، وذلك قبل ان تحصل على الجنسية.

اللهم ارحمه واغفر له ووسع مدخله وجازه بالحسنات إحساناً وبالسيئات صفحاً وغفراناً

إمام المسجد النبوي سابقاً محمد خليل قارئ pic.twitter.com/qHbxWnhMA7 — ﮼مناور فهد الحجيلان🇰🇼 (@abufahad1977q8) May 8, 2023

وفي السنوات الاخيرة من حياته، جرى تعيين الشيخ محمد خليل قارئ إماماً في المسجد النبوي لصلاتي التراويح والتهجد.