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وفاة محمد خليل قارئ الامام السابق بالمسجد النبوي

تاريخ النشر: 08 أيّار / مايو 2023 - 03:38
وفاة محمد خليل قارئ الامام السابق بالمسجد النبوي

توفي مساء الاحد، محمد خليل قارئ ، الامام سابقا في المسجد النبوي الشريف، وذلك بعد صراع مع المرض.

ونعى قراء ودعاة من بينهم سعد الغامدي ونبيل العوضي ومشاري العفاسي الشيخ محمد خليل قارئ عبر حساباتهم في مواقع التواصل.

وكان الشيخ محمد خليل قارئ ، وهو إمام جامع القبلتين في المدينة وإمام المسجد النبوي المكلف سابقاً، قد لبث عدة شهور في العناية المركزة في المستشفى قبل ان توافيه المنية مساء الاحد.

ومن المقرر ان صلاة الجنازة على الشيخ بعد صلاة المغرب في المسجد النبوي اليوم الاثنين.

وجاءت وفاة الشيخ محمد خليل قارئ بعد اقل من عام على وفاة شقيقه الشيخ محمود خليل قارئ.

والشيخ محمد خليل قارئ هو ابن الشيخ الراحل خليل قارئ، الذي توفي عام 2018.

وكانت العائلة قد انتقلت من موطنها الاصلي في مدينة مظفر اباد الباكستانية واقامت في السعودية في العقد السادس من القرن الماضي، وذلك قبل ان تحصل على الجنسية.

وفي السنوات الاخيرة من حياته، جرى تعيين الشيخ محمد خليل قارئ إماماً في المسجد النبوي لصلاتي التراويح والتهجد.

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