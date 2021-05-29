وفاة مدير الاستخبارات الاوكرانية السابق أثناء تواجده بمصر

قالت النيابة المصرية أنها أخطرت السفارة الأوكرانية بالواقعة لندب مندوب عنها لحضور إجراءات التحقيق.

بدأت النيابة العامة المصرية، السبت تحقيقات في واقعة وفاة مدير الاستخبارات السابق في أوكرانيا بينما كان على شاطئ في مدينة دهب، شرقي البلاد.

وأوضحت النيابة، في بيان، أنها تلقت بلاغا من مستشفى دهب (حكومي) يفيد باستقبال جثمان أوكراني الجنسية إثر توفيه غرقا، وفق ما نقله صديق له من الجنسية ذاتها كان في رحلة غوص معه على عمق 40 مترا بأحد الشواطئ.

وأشارت إلى أنه بسؤال صديقه الأوكراني، ومالك مركز الغوص ومدربه، أكدوا جميعا أنه "لا شبهة جنائية" في الوفاة، وأنها نتيجة الإعياء الشديد، وهو ما ذهبت إليه أيضا تحريات الشرطة، وفق البيان.

ولفتت النيابة إلى أنها أخطرت السفارة الأوكرانية بالواقعة لندب مندوب عنها لحضور إجراءات التحقيق.

كما ندبت النيابة الطبيب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان بيانا لسبب وفاته، مؤكدة أنه "جارٍ استكمال التحقيقات".

ولم يصدر عن السفارة الأوكرانية بالقاهرة بيان بشأن الحادث أو هوية الغريق.

غير أن إعلاما مصريا متطابقا أفاد بأن الغريق هو "مدير الاستخبارات السابق في أوكرانيا (2014 ـ 2016)، ويدعي فيكتور هفوزد (62 عاما)، ويقيم في مدينة دهب منذ فترة ومعروف بين المواطنين باسم ادفنشر"، وفق ما نقلته صحيفتا "المصري اليوم"، و"الشروق" (خاصتان).

وجرى تعيين غفوزد مديرًا لهيئة الاستخبارات الخارجية في أوكرانيا، في شباط/فبراير العام 2014، لمدة عامين، حتى نيسان/أبريل 2016، في ذروة الأزمة السياسية الحادة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق لأوكرانيا فيكتور يانوكوفيتش.