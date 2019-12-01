وفاة مدير المخابرات الأردنية الأسبق "القيسي"

توفي مدير المخابرات العامة الأردنية الأسبق الفريق أول مصطفى القيسي.
والقيسي من مواليد مادبا في العام 1938.
وانتسب القيسي في بداية مشوراه لجهاز الأمن العام برتبة ملازم، بعدها انتقل إلى المخابرات العامة وعمل بها ضابطا، وتدرج حتى وصل إلى رتبة فريق أول.
وعمل القيسي مديرا لدائرة المخابرات العامة في 26/11/1989، ومستشارا للعاهل الأردني ومقررا لمجلس أمن الدولة برتبة وزير بتاريخ 4/2/1996، وعضوا في مجلس الاعيان 23/11/2001.
والقيسي من مواليد مادبا في العام 1938.
وانتسب القيسي في بداية مشوراه لجهاز الأمن العام برتبة ملازم، بعدها انتقل إلى المخابرات العامة وعمل بها ضابطا، وتدرج حتى وصل إلى رتبة فريق أول.
وعمل القيسي مديرا لدائرة المخابرات العامة في 26/11/1989، ومستشارا للعاهل الأردني ومقررا لمجلس أمن الدولة برتبة وزير بتاريخ 4/2/1996، وعضوا في مجلس الاعيان 23/11/2001.
Via SyndiGate.info
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