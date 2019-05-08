وفاة مذيعة سورية قبل ايام من زفافها

توفيت الإعلامية السورية في قناة سوريا دراما مايا كوجك وذلك قبل أيام قليلة من زفافهما على المخرج وضاح شاهين

وقالت مصادر ان الراحلة اصيبت بمرض عضال في معدتها ولم تتحمل اثار العلاج الكيماوي

واعلن خطيبها المخرج وضاح شاهين: «خطيبتي الإعلامية مايا كوجك في ذمة الله... الله يرحمك… خرس اللسان… الله معك يا أجمل ذكرى».



من جهتها قالت المذيعة رائدة وقاف على حسابها في «فيسبوك»: «مايا كوجك الصّبية الرّائعة والمذيعة اللطيفة... استعجلتِ الرّحيل يا غالية».



ومن المفارقات المؤسفة أنّه ضمن آخر منشورات عامة للإعلامية الشّابة كوجك على حسابها «فيسبوك»، وكان ذلك بداية العام الحالي كتبت: «كأن (فيسبوك) برعاية عزرائيل اليوم. مدري كام بوست عن ناس متوفية مع تاغ طلعلي... تفاعلت مع بوستاتن وحسيت حالي بعرفون وزعلت عليهن كلّن شباب بعمر الورود».