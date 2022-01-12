وفاة مرافق صدام حسين

توفي في العاصمة القطرية المرافق الاقدم للرئيس العراقي الراحل صدام حسين وهو ايضا احد اقاربه.

وقالت مصادر ان ارشد ياسين الذي رافق الرئيس العراقي الراحل لعدة سنوات قد فارق الحياة عن 71 عاما

ونشر بشار سبعاوي ابن شقيق صدام حسين، تغريدة بموقع تويتر، يوم الاربعاء (12 كانون الثاني 2022)، انعى "اللواء الطيار أرشد ياسين رشيد" المرافق الأقدم لصدام حسين.

وجاءت وفاة ارشد ياسين، جراء اصابته بنوبة قلبية.

أنتقل الى رحمة الله العم الغالي اللواء الطيار أرشد ياسين رشيد المرافق الأقدم للشهيد صدام حسين ،،، اسكنهم الله فسيح جناته ،، إنا لله و إنا اليه راجعون — د.بشار سبعاوي / DR.BASHAR SABAAWI (@BasharSabaawi70) January 12, 2022

من هو ارشد ياسين؟

أرشد ياسين رشيد نجم الناصري، هو أحد حراس رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين المشهورين، وابن خالته وزوج أخته من الأم، نوال إبراهيم الحسن.

في عام 1985 كان أرشد ياسين رشيد نجم الناصري برتبة ملازم أول، وآخر رتبه العسكرية حملها هي رتبة لواء.

عزله صدام حسين، ثم اُتهم بتهريب الآثار، وذكرتْ وسائل إعلامية أن أرشد يتسلّم راتبه التقاعدي منذ عام 2005 بصفته لواء متقاعداً. وكان لفترة من أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث.