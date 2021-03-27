وفاة مسؤولين امنيين سودانيين غرقا بعد انقلاب قاربهم

لقي عدد من المسؤولين الامنيين السودانيين حتفهم غرقا في عرض بحيرة النوبة بوادي حلفا، اثر أمواج عاتية بسبب سوء الأحوال الجوية

وقال المصدر إن القارب كان يحمل على متنه أعضاء اللجنة الامنية للمحلية وعددهم 13 شخصا فقد منهم 5 أشخاص مبينا أنه تم العثور على سائق القارب مصاباً بسبب المحرك، كما تم العثور على جثمان المدير التنفيذي لمحلية حلفا فقط حتى الآن.

وأشار المصدر الى أن فرق الإنقاذ النهري تطوف الشريط النيلي للعثور على بقية الجثامين وعلى رأسهم مدير مخابرات الجمارك

#السودان | وفاة المدير التنفيذي لمحلية حلفا إثر إنقلاب لنش للقوات البحرية بأرقيـن



تم إنتشال جثمان إسماعيل بلال المدير التنفيذي لمحلية حلفا الذي توفي إثر تعرض لنش تابع للقوات البحرية في عرض بحيرة النوبة بوادي حلفا صباح اليوم، #برق_السودان pic.twitter.com/MU0yiL7TPR — برق السودان🇸🇩 (@SDN_BARQ) March 27, 2021

مصرع 3 قياديين امنيين سودانيين

وأكد العميد تاج السر أحمد عثمان مدير جمارك حلفا وعضو لجنة الأمن وهو من الناجين في تصريح مع وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن "حوالي 3 من المفقودين بينهم مدير شرطة المحلية ومدير استخبارات الجمارك وأحد افراد استخبارات الجيش، فيما يجري البحث عن المفقودين في معسكرات الصيادين والمنطقة المحيطة بموقع الحادث.

نجاة قيادات سودانية من الغرق

وأشار العميد أحمد عثمان، إلى نجاة 6 أفراد من بينهم مدير الجمارك ومدير شرطة المحلية ومدير الأمن والمخابرات والمستشار القانوني لمحلية حلفا وأحد أفراد القوات البحرية بحامية حلفا الذين تم إنقاذهم عبر الصيادين وانتشالهم، مضيفا أن العبارة التي كانت تقل أعضاء لجنة أمن المحلية وهم في طريقهم إلى أرقين، تعرضت لعطل مفاجئ، حيث تقرر العودة لارتفاع الأمواج في وسط البحيرة، وأثناء العودة انقلبت العبارة.

مصرع عدد من المسؤولين السودانيين جراء غرق قارب كان يقلّهم في وادي حلفا شمال #السودان#عاجل #أورينت pic.twitter.com/WTDeP4186j — Orient أورينت (@OrientNews) March 27, 2021

واستعانت السلطات السودانية بفرق إنقاذ مصرية لإنقاذ ركاب القارب.

وكانت صحيفة "الانتباهة" قالت إن المركب كانت تقل نحو 15 شخصا، فيما ذكر موقع "سودان بوست" أن 5 من قيادات اللجنة لقوا حتفهم غرقا بالنيل، بينهم مدير شرطة حلفا والمدير التنفيذي ومدير جهاز الأمن وفرد من الاستخبارات كانوا في طريقهم لاستقبال وزير الداخلية حيث هبطت طائرته بمطار دنقلا وكان متوجها إلى أرقين.