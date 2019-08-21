وفاة ملكة اردنية سابقة

توفيت ملكة الاردن السابقة الأميرة دينا عبدالحميد، والدة الأميرة عالية بنت الحسين، كبرى ابناء الملك الراحل الحسين بن طلال اليوم الأربعاء في عمان.

أطلق عليها لقب ملكة الأردن بعد زواجها الملك حسين بن طلال في العام 1955 لكنهما انفصلا في العام 1957 فصار لقبها في تلك صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا.

انتقلت الى رحمته تعالى اليوم الأربعاء، سمو الأميرة دينا عبدالحميد، رحمها الله، والدة الاميرة عالية بنت الحسين.

انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمها ويغفرلها.

تعازينا إلى جلالة الملك عبدالله وسمو الأميرة عالية بنت الحسين، والأسرة الهاشمية الكريمة. pic.twitter.com/y4a97IsIEQ — Hanan Qabartai (@Hananqabartai) August 21, 2019

في العام 1970 تزوجت من المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية والقياديالفلسطيني البارز صلاح التعمري وعاشت لفترة في لبنان، قبل أن تعود إلى الأردن وتستقر عند ابنتها عالية بنت الحسين.

ودينا هي ابنة الشريف عبدالحميد بن محمد عبد العزيز،أحد أفراد الأسرة الهاشمية الحاكمة، ولدت في القاهرة في ديسمبر من العام 1929، وسمح لها باستخدام لقب الاحترام "شريفة مكة" بصفتها سليلة للحسن بن علي بن أبي طالب من جهة أبيها، وهي قريبة من الدرجة الثالثة لحماها الملك طلال.

تخرجت من جامعة كامبريدج وعملت أستاذة في الفلسفة والأدب الانكليزي في جامعة القاهرة.