وفاة موشية ارنز الاب الروحي لنتنياهو

في أوائل الثمانينيات، كان أول من أدخل بنيامين نتانياهو الشاب إلى مجال السياسة الإسرائيلية.

توفي موشيه آرنز، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، ووزير الخارجية والمعلم السياسي الأول لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتانياهو، عن عمر 93 عاما.

ونعى نتانياهو الاثنين آرنز قائلا "لم يكن هناك وطنيا أعظم منه." وقال إنه أحبه كحب ابن لوالده.

ولد آرنز في ليتوانيا ونشأ في الولايات المتحدة حيث خدم في الجيش الأميركي خلال الحرب العالمية الثانية. وبعد هجرته إلى إسرائيل أصبح شخصية قوية في حزب الليكود المتشدد، حيث خدم كوزير للدفاع في ثلاث من الحكومات التي شكلها الحزب.

ودرس آرنز الهندسة، وكان له دور أساسي في تطوير الصناعات العسكرية والطائرات الإسرائيلية.

في أوائل الثمانينيات، كان أول من أدخل بنيامين نتانياهو الشاب إلى مجال السياسة الإسرائيلية.