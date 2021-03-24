وفاة نائب حاكم دبي حمدان بن راشد آل مكتوم

تولى الراحل منصب وزير المالية منذ تشكيل أول حكومة بعد إعلان اتحاد دولة الإمارات عام 1971.

تُوفي صباح الأربعاء، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم شقيق حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، عن عمر ناهز 74 عاما.

ونعى محمد بن راشد، عبر حسابه على “تويتر”، شقيقه الذي كان يشغل منصب وزير المالية في بلاده لمدة 50 عاما.

وأرفق تغريدته بصورة للراحل، قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم”.

وحمدان بن راشد من مواليد دبي عام 1947، وتولى منصب وزير المالية منذ تشكيل أول حكومة بعد إعلان اتحاد دولة الإمارات عام 1971.

وشغل الراحل، خلال مسيرته المهنية، العديد من المناصب المهمة في الإمارات ودبي، منها نائب حاكم دبي ورئيس بلدية دبي.

وعرف عنه الشغف بالثقافة والآداب والأعمال الإنسانية والتطور العلمي؛ إذ بادر بإطلاق جائزة الشيخ حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، وجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.

كما ترأس العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الرفيعة المستوى، التي تلعب دورا حيويا في دعم الاقتصاد وسوق العمل في الإمارات وفي إمارة دبي، ومن أهمها: هيئة آل مكتوم الخيرية، ومركز دبي التجاري العالمي، وشركة الإمارات الوطنية للبترول، وشركة دبي للغاز الطبيعي، وشركة دبي للألمنيوم، وشركة الإمارات الوطنية للمنتجات النفطية، ومركز تجهيز حقول النفط.

