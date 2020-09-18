وفاة نجم كرة القدم اللبناني محمد عطوي برصاصة طائشة

فُجِع الوسط الرياضي اللبناني، صباح الجمعة بخبر وفاة لاعب فريق الإخاء الأهلي - عاليه والأنصار السابق ولاعب المنتخب اللبناني السابق محمد عطوي، متأثراً برصاصة طائشة أصيب بها سابقا.

وكان الراحل عطوي (33 سنة) تعرّض في شهر أغسطس الفائت، لرصاصة طائشة في رأسة في منطقة الطريق الجديدة، وتم نقله إلى مستشفى المقاصد في بيروت، حيث كانت حالته حرجة.

وغردت وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال فارتينيه أوهانيان قائلة "فجعنا برحيل نجم كرة القدم محمد عطوي متأثرا بجراحه وخسرنا بفقدانه شابا متواضعا وخلوقا ونموذجا للرياضي الراقي المعطاء."

ثم تابعت "رحم الله محمد عطوي وأسكنه فسيح جنانه والهم أهله وأحبته الصبر والسلوان".

فجعنا برحيل نجم كرة القدم محمد عطوي متأثراً بجراحه وخسرنا بفقدانه شاباً متواضعاً وخلوقاً ونموذجاً للرياضي الراقي المعطاء.

رحم الله محمد عطوي واسكنه فسيح جنانه والهم اهله واحبته الصبر والسلوان.

ولد محمد عطوي في الأول من أكتوبر 1987، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي أولمبيك بيروت في 2004.

وفي عام 2006، انتقل إلى التضامن صور، ثم الأنصار في موسم 2008-2009 حيث أنهى الأنصار الدوري في المركز الرابع.

وحقق عطوي أول لقب في مسيرته موسم 2009–2010، بتتويجه رفقة ناديه الأنصار بكاس لبنان على حساب نادي المبرة في اللقاء النهائي النهائي بهدفين لهدف.

وفي الموسم التالي حصل الراحل على جائزة أفضل صانع أهداف في الدوري 2010– 2011.

بعدها توج رفقة نادي الأنصار بلقب الكأس مجددا بالإضافة إلى كأس السوبر عام 2012.

ولعب عطوي آخر موسم له مع الأنصار بين 2016–2017 وقد انتهى بتحقيق الكأس للمرة الثالثة وتأهله إلى كأس الاتحاد الآسيوي 2018.

وفي 2018، انتقل إلى الإخاء الأهلي عاليه بعد 10 سنوات قضاها مع الأنصار.