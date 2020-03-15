وفاة نزيلين بشغب في سجن أردني احتجاجا على منع الزيارة بسبب كورونا

أعلنت مديرية الامن العام الاردنية وفاة نزيلين في أعمال شغب اندلعت الاحد، في مركز اصلاح وتأهيل إربد شمال المملكة، احتجاجا على قرار منع الزيارة مدة اسبوعين في إطار الجهود للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وقال الناطق الاعلامي للمديرية في بيان نشر على صفحتها في فيسبوك انه "جرى اسعاف نزيلين للمستشفى اصيبا نتيجة تدافع والسقوط داخل المركز وما لبثا ان فارقا الحياة".

واضاف أنه "ما زالت القوة الامنية تتواجد في المركز لفرض الامن وحفظ النظام واتمام السيطرة داخل المركز".

من جهة اخرى، قال الناطق أنه جرى القبض على شخص مصاب بفيروس كورونا كان قد هرب من العزل الصحي في المستشفى في وقت سابق الاحد.

واوضح الناطق ان "فريقا خاصا من البحث الجنائي والذي تولى البحث عن الشخص الذي هرب من العزل الصحي داخل مستشفى الامير حمزة قد تمكن من تحديد مكان تواجده ومداهمته بعد اخذ الاحتياطات اللازمة والقي القبض عليه".

واضاف انه جرى كذلك اصطحاب خادمة وجدت بذات المكان لاجراء الفحوصات اللازمة لها.

وأعلن الاردن مساء الاحد، ا رتفاع عدد الاصابات المكتشفة بفيروس كورونا الى عشرة.

