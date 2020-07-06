وفاة وزير الإنتاج الحربي المصري محمد العصار

شغل العصار منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وكان مسؤولا عن ملف العلاقات الخارجية، بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية.

أعلنت الرئاسة المصرية الإثنين، وفاة الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، عن عمر تجاوز 74 عاما.

وخلال إدارة المجلس العسكري لشؤون مصر، إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، كان "العصار" مسؤولا في المجلس عن ملف العلاقات الخارجية والاتصال بالإعلام والقوى السياسية.

وقالت الرئاسة، في بيان مساء الإثنين: "ننعي ببالغ الأسى والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه مساء اليوم".

وأضافت: "تفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلاً وهب حياته لخدمة وطنه وحكيماً شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".

وتشير الرئاسة المصرية بذلك إلى دور "العصار" عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك محمد حسني مبارك (1981: 2011).

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الإنتاج الحربي، ولد "العصار" في 3 يونيو/ حزيران 1946، وشارك في حرب الاستنزاف ضد إسرائيل (1967-1970)، ثم حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى.

وتقلد "العصار" وظائف عسكرية عديدة، أبرزها رئيس هيئة تسليح الجيش، ثم مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، وبعدها مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية، بحسب المصدر ذاته.

كما شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وكان مسؤولا عن ملف العلاقات الخارجية، بالإضافة إلى الاتصال بالإعلام والقوى السياسية.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام" الإخباري (رسمي) كان "العصار" أحد الحضور في مؤتمر 3 يوليو/ تموز 2013، الذى انتهى بإعلان الإطاحة بالرئيس حينها، محمد مرسي، بعد عام واحد من حكمه.

وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فى 26 يونيو/ حزيران الماضي، قرارا بترقية اللواء "العصار"، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وسام "وشاح النيل".

