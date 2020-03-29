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وفاة وزير الصناعة الفرنسي السابق بسبب إصابته بفيروس كورونا

منشور 29 آذار / مارس 2020 - 12:15
وزير الصناعة الفرنسي السابق، باتريك ديفيدجان
وزير الصناعة الفرنسي السابق، باتريك ديفيدجان

توفي الليلة الماضية وزير الصناعة الفرنسي السابق، باتريك ديفيدجان، عن عمر يناهز 75 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا

وأعلن مجلس محافظة أوتس-سين، الذي يرأسه ديفيدجان، اليوم الأحد، أن الأخير مات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال ديفيدجان قبل 3 أيام على صفحته في "تويتر" إن إصابته بكورونا أعيته وسيسافر بمجرد استقرار حالته".

وقال مصدر من عائلته إن حالته تدهورت أمس السبت، وقرر الأطباء دخوله العناية المركزة إثر دخوله في غيبوبة، لكنه لم ينج.

 

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