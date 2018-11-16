وفاة وزير العدل اليمني في موسكو
والفقيد من أبناء منطقة التواهي في مدينة عدن، وهو من مواليد 17 يونيو 1960.
توفي في العاصمة الروسية موسكو وزير العدل اليمني، القاضي جمال محمد عمر.
وكان الوزير في رحلة علاجية بين القاهرة وموسكو في صراع مع مرض عضال ألمّ به.
والفقيد من أبناء منطقة التواهي في مدينة عدن، وهو من مواليد 17 يونيو 1960.
والتحق الراحل بالخدمة العسكرية، وهو حاصل على ماجستير حقوق من الاتحاد السوفيتي سابقا، وخدم في سلك القضاء 27 عاما، وتدرج في العمل بالمحاكم قاضياً ثم رئيس محكمة وأخيراً وزيراً للعدل.
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