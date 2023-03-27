وفاة 20 معتمرا بانقلاب حافلتهم في السعودية

البوابه - توفي 20 معتمرا شخصاً وأصيب 29 شخصا آخر جراء انقلاب الحافلة التي كانت تقلهم في منطقة في منطقة عقبة شعار بمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية.

ورجحت مصادر سبب الحادث إلى اصطدام الحافلة بأحد الجسور مما أدى إلى انقلابها واشتعال النيران فيها عقب ذلك.

وهرعت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي والجهات الأمنية المعنية إلى موقع الحادث حيث تم إخلاء الجثث ونقل المصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة.

ولم تعرف بعد جنسيات القتلى ومن كان في الحافلة .