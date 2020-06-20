  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. وفاة 4 أطفال سوريين أشقاء بحريق اندلع في 6 خيم في الأردن

وفاة 4 أطفال سوريين أشقاء بحريق 6 خيم في الأردن

منشور 20 حزيران / يونيو 2020 - 07:52
وفاة 4 أطفال سوريين أشقاء بحريق اندلع في 6 خيم في الأردن

توفي 4 أطفال سوريين أشقاء في الأردن، إثر اندلاع حريق في 6 خيم بإحدى المزارع على طريق المطار.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر أمنية أن الأطفال الأربعة، تترواح أعماهم بين سنة واحدة و10 سنوات، وتم نقل جثامينهم إلى الطب الشرعي.

وقالت المصادر ذاتها، إن فرق الإطفاء في مديرية الدفاع المدني غرب عمان أخمدت الحريق، وتم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق.

 


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...