وفاة 4 سوريين اختناقا في شاحنة تهريب

افادت مصاد اهلية ان 4 شبان سوريين ينحدرون من مدينة القامشلي شمال غرب سورية لقو حتفهم اختناقا في شاحنة تهريب اثناء محاولتهم العبور الى اليونان عن طريق تركيا

ونقل موقع نورث برس الالكتروني ان الضحايا كانو يحاولون الوصول الى القارة الاوربية بواسطة شاحنة ضمن مخبأٍ سري داخلها وافاد اهالي الضحايا للموقع المشار اليه إن “الأشخاص الأربعة الذين توفوا هم من ريف مدينة القامشلي اثنان منهما من بلدة جل آغا/ الجوادية، واثنان من مدينة كركي لكي/ معبدة”.

وقالت انهم توفوا على أحد الطرقات الواصلة بين تركيا واليونان، وهم كل من محمد العمر 25 عاماً، وعكيد عباس، ووائل رسول، وفهد طاهر.

واوضحت التقارير ان سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة تخفي الأشخاص الأربعة داخل مخبأٍ سري داخل الشاحنة مما أدى إلى اختناق اثنين منهم على الفور ووفاتهم فيما أُسعف اثنان ولكنهما توفيا أيضاً في أحد المشافي التركية.