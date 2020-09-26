وفاة 6 أشخاص إثر سقوطهم في حفرة امتصاصية جنوب الخليل

توفي 6 أشخاص اليوم السبت، بينهم طفل جراء سقوطهم في حفرة امتصاص في قرية دير العسل الفوقا جنوب غرب دورا بالضفة الغربية.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني بمحافظة الخليل إسلام أبو شيخة، إن "طواقم الدفاع المدني انتشلت 6 مواطنين سقطوا داخل حفرة امتصاص في قرية دير العسل جنوب غرب مدينة دورا"، مضيفا أنه "وصلتنا إشارة إستغاثة عن سقوط عدد من المواطنين داخل حفرة امتصاص، وعلى الفور تحركت فرق من الدفاع المدني إلى المكان، وعملت على انتشالهم من داخل الحفرة".

وقالت مصادر محلية، إن عددا كبيرا من المواطنين قد تدافعوا إلى مكان الحادث، ووجه الدفاع المدني نداء إلى أصحاب الصهاريج في منطقة دورا للمساعدة في عملية الإنقاذ.

#شاهد| طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي تخلي ستة أشخاص بحالة صحية حرجة جدا من حفرة امتصاصية في قرية دير العسل غرب دورا جنوب الخليل . pic.twitter.com/KofiwEYNpe — فلسطين الآن (@paltimes2015) September 26, 2020

وقالت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تم نقل الجثث إلى مستشفى الخليل الحكومي ومستشفى الميزان.

وتعليقا على الحادث، أكد العقيد يزن يوسف عمر مدير الدفاع المدني في محافظة الخليل أنه "من المبكر الحديث عن أسباب الحادثة، حيث أن طواقمنا لا تزال تعمل بالتعاون مع الشرطة على التحقيق في الحادثة".

وأضاف: "بحسب المعلومات الأولية وقد تكون غير دقيقة، خلال قيام عدد من الأشخاص بحفر حفرة امتصاص، بجوار حفرة ممتلئة، وجراء أعمال الحفر تسربت المياه العادمة من الحفرة القديمة للحفرة الحديثة، وغرق شخص كان داخل الحفرة الحديثة وحاول الآخرون فيما يبدو إنقاذه، لكنهم فشلوا".

بدوره، أوضح مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في محافظة الخليل محمد سامي الجعبري، أن طوارئ الهلال الأحمر دفعت بخمس سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وعمل المسعفون على نقل 5 حالات على الأقل إلى المستشفيات لتلقي العلاج جراء إصابتهم بانهيار عصبي.

#شاهد| محاولة إنعاش ٦ أشخاص بعد انتشالهم من حفرة امتصاص في قرية دير العسل بدورا في الخليل قبل وفاة خمسة منهم pic.twitter.com/77tfH1EU8q — فلسطين الآن (@paltimes2015) September 26, 2020

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني بمحافظة الخليل إسلام أبو شيخة، إن "طواقم الدفاع المدني انتشلت 6 مواطنين سقطوا داخل حفرة امتصاص في قرية دير العسل جنوب غرب مدينة دورا"، مضيفا أنه "وصلتنا إشارة إستغاثة عن سقوط عدد من المواطنين داخل حفرة امتصاص، وعلى الفور تحركت فرق من الدفاع المدني إلى المكان، وعملت على انتشالهم من داخل الحفرة".

وقالت مصادر محلية، إن عددا كبيرا من المواطنين قد تدافعوا إلى مكان الحادث، ووجه الدفاع المدني نداء إلى أصحاب الصهاريج في منطقة دورا للمساعدة في عملية الإنقاذ.

وقالت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تم نقل الجثث إلى مستشفى الخليل الحكومي ومستشفى الميزان.

وتعليقا على الحادث، أكد العقيد يزن يوسف عمر مدير الدفاع المدني في محافظة الخليل أنه "من المبكر الحديث عن أسباب الحادثة، حيث أن طواقمنا لا تزال تعمل بالتعاون مع الشرطة على التحقيق في الحادثة".

وأضاف: "بحسب المعلومات الأولية وقد تكون غير دقيقة، خلال قيام عدد من الأشخاص بحفر حفرة امتصاص، بجوار حفرة ممتلئة، وجراء أعمال الحفر تسربت المياه العادمة من الحفرة القديمة للحفرة الحديثة، وغرق شخص كان داخل الحفرة الحديثة وحاول الآخرون فيما يبدو إنقاذه، لكنهم فشلوا".

بدوره، أوضح مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في محافظة الخليل محمد سامي الجعبري، أن طوارئ الهلال الأحمر دفعت بخمس سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وعمل المسعفون على نقل 5 حالات على الأقل إلى المستشفيات لتلقي العلاج جراء إصابتهم بانهيار عصبي.

وكشفت وكالة "معا" الفلسطينية للأنباء، أن ضحايا الحادث من عائلة الشوامرة من بينهم 3 أشقاء ورجل مع طفله، وهم: فوزي رسمي الشوامرة، رسمي فوزي الشوامرة، محمد بدوي الشوامرة، أمجد بدوي الشوامرة، حماد بدوي الشوامرة، محمد وائل الشوامرة.